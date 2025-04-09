شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 60.69 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعًا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، بفعل مخاوف الطلب مع حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين فى العالم، وتوقعات بزيادة الإمدادات.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار ما يعادل 3.39% لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار، أو 3.96% لتبلغ 57.22 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجعت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود.

وأفاد البيت الأبيض أمس بأن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 104% على الصين، اعتبارا من اليوم الأربعاء، لتزيد بنسبة 50% من الرسوم الجمركية المفروضة على بكين بعدما رفضت إلغاء رسومها المضادة على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند ظهر البارحة.

من جهة أخرى، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة مع توقعات بزيادة بنحو 1.4 مليون برميل وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي.