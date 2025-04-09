شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 9-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطرى، مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 استقرارا خلال تعاملات اليوم، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.04جنيه للشراء.

14.08جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.11جنيه للشراء.

14.09جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.11جنيه للشراء.

14.07جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.1جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

13جنيه للشراء.

14.08جنيه للبيع.



