شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 3 ملايين متر لمنطقة تيدا الصينية بالسخنة لتلبية طلب الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المخطط إضافة 3 ملايين متر مربع إضافية إلى مساحة منطقة تيدا الصينية بالعين السخنة، وذلك لتلبية طلب الشركات العالمية للعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج النشا والجلوكوز بالمنطقة الصناعية الصينية، صباح اليوم، حيث أكد جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل بكافة المناطق التابعة لها لانجاز المشروعات، مشيرا إلى أن هناك نحو 130 مشروعا تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية.

ويجمع مشروع شركة طيبة دهوي كيانين كلا من شركة طيبة لصناعة النشا والجلوكوز، المتخصصة في مجال المكونات الغذائية النباتية، وإنتاج منتجات طبيعية، غير معدلة وراثيًا وخالية من الجلوتين، ومن الصين، شركة دهوي المحدودة، التي تعمل في مجال المكونات الغذائية العضوية، حيث تصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة.

وتستهدف المرحلة الأولى إنشاء مصنع للنشا المعدل للأغذية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، موزعة على مرحلتين وباستثمار قدره 8 ملايين دولار أمريكي.

ومن المخطط في المراحل القادمة التوسع ليشمل البروتينات النباتية وغيرها من المكونات الغذائية المتقدمة.

ويمتد المصنع على مساحة 40,000 متر مربع وسيتم بناؤه وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن المخطط تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافةً إلى أسواق إفريقيا والخليج وأوروبا وغيرها.