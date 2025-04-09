شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجين»: اتفاقية لتحقيق مستهدفات التصنيع والبنية التحتية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اللجين، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أيه بي جي (A.B.G. Limited) البريطانية الرائدة في توفير حلول الجيوسنثيتكس "التابعة" لشركة "بونتكسجيو"BontexGeo إحدى الشركات الأوروبية الكبرى المصنعة للمنسوجات الجيوتكستايل والمركبات الجيوتقنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية برعاية ودعم من المركز الوطني للتنمية الصناعية.
وأضافت أن الشراكة تضمنت: استفادة شركة اللجين من مجموعة منتجات شركة أيه بي جي المتطورة وخبرتها التقنية - من مركبت حلول تصريف المياه إلى أنظمة مكافحة التآكل وانزلاق التربة - مما يسمح لها بتوسيع محفظتها بمنتجات تقنية عالية القيمة.
وبحسب البيان ينتظر أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات التصنيع والبنية التحتية المستدامة في رؤية السعودية 2030 والتي تشجع على الابتكار محليًا والاستفادة القصوى من القيمة المُنتجة.
وتُقلّل مواد الجيوسينثيتكس من تكاليف البناء والبصمة الكربونية للمشاريع. كما أنها غالبًا ما تُخفّض تكاليف الصيانة وتُؤدي إلى بنية تحتية أطول عمرًا.
وتعتبر رعاية ودعم المركز الوطني للتنمية الصناعية امتداداً للاتفاقية الموقعة بين الشركة والمركز الوطني للتنمية الصناعية بتاريخ 24-8-2023 والتي تتضمن دعم خطط شركة اللجين التوسعية لمركبات البولي بروبلين الاستراتيجية والجيوسنثيتكس ومركز البحث والتطوير.
وتعمل الشركة حالياً على تحديد الأثر المالي المتوقع للشراكة، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عنه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية برعاية ودعم من المركز الوطني للتنمية الصناعية.
وأضافت أن الشراكة تضمنت: استفادة شركة اللجين من مجموعة منتجات شركة أيه بي جي المتطورة وخبرتها التقنية - من مركبت حلول تصريف المياه إلى أنظمة مكافحة التآكل وانزلاق التربة - مما يسمح لها بتوسيع محفظتها بمنتجات تقنية عالية القيمة.
وبحسب البيان ينتظر أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات التصنيع والبنية التحتية المستدامة في رؤية السعودية 2030 والتي تشجع على الابتكار محليًا والاستفادة القصوى من القيمة المُنتجة.
وتُقلّل مواد الجيوسينثيتكس من تكاليف البناء والبصمة الكربونية للمشاريع. كما أنها غالبًا ما تُخفّض تكاليف الصيانة وتُؤدي إلى بنية تحتية أطول عمرًا.
وتعتبر رعاية ودعم المركز الوطني للتنمية الصناعية امتداداً للاتفاقية الموقعة بين الشركة والمركز الوطني للتنمية الصناعية بتاريخ 24-8-2023 والتي تتضمن دعم خطط شركة اللجين التوسعية لمركبات البولي بروبلين الاستراتيجية والجيوسنثيتكس ومركز البحث والتطوير.
وتعمل الشركة حالياً على تحديد الأثر المالي المتوقع للشراكة، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عنه.