شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين صالح الهبدان رئيسا تنفيذيا لـ«جبل عمر» خلفا لـ«عبدالرحمن باجنيد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، أمس، على استقالة عبدالرحمن باجنيد من منصب الرئيس التنفيذي، اعتبارا من 30 أبريل الحالي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين م. صالح الهبدان في منصب الرئيس التنفيذي، اعتبارا من 4 مايو المقبل.
ووفقا للشركة، يحمل المهندس صالح درجة الماجستير في علوم الهندسة الصناعية مع مرتبة الشرف الأولى، كما تلقى عدداً من الدورات المتقدمة في الإدارة والمفاوضات والتحكيم التجاري.
وأضافت أن خلال خبرته العملية التي امتدت لما يزيد عن 33 سنة تقلد الهبدان خلالها العديد من المهام والمسؤوليات، بدأها بشركة الإلكترونيات المتقدمة لمدة ثمان سنوات. تلاها العمل لمدة 7 سنوات نائباً للرئيس التنفيذي بشركة TDP.
وتقلد الهبدان منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيركون للمقاولات العامة لمدة 12 سنة، قاد خلالها وبنجاح إعادة هيكلة الشركة وخلال تلك الفترة عُيّن رئيساً للجنة المقاولين بغرفة الرياض.
وفي منتصف عام 2019 عُيّن رئيساً تنفيذياً لشركة طيبة للاستثمار إحدى كبرى شركات التطوير العقاري وإدارة الفنادق، قاد خلالها خطة التحول الاستراتيجي للشركة، كما قاد ملف اندماج شركة طيبة مع شركة دور.
وكانت آخر المحطات العملية شغله منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة بقطاع الضيافة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين م. صالح الهبدان في منصب الرئيس التنفيذي، اعتبارا من 4 مايو المقبل.
ووفقا للشركة، يحمل المهندس صالح درجة الماجستير في علوم الهندسة الصناعية مع مرتبة الشرف الأولى، كما تلقى عدداً من الدورات المتقدمة في الإدارة والمفاوضات والتحكيم التجاري.
وأضافت أن خلال خبرته العملية التي امتدت لما يزيد عن 33 سنة تقلد الهبدان خلالها العديد من المهام والمسؤوليات، بدأها بشركة الإلكترونيات المتقدمة لمدة ثمان سنوات. تلاها العمل لمدة 7 سنوات نائباً للرئيس التنفيذي بشركة TDP.
وتقلد الهبدان منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيركون للمقاولات العامة لمدة 12 سنة، قاد خلالها وبنجاح إعادة هيكلة الشركة وخلال تلك الفترة عُيّن رئيساً للجنة المقاولين بغرفة الرياض.
وفي منتصف عام 2019 عُيّن رئيساً تنفيذياً لشركة طيبة للاستثمار إحدى كبرى شركات التطوير العقاري وإدارة الفنادق، قاد خلالها خطة التحول الاستراتيجي للشركة، كما قاد ملف اندماج شركة طيبة مع شركة دور.
وكانت آخر المحطات العملية شغله منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة بقطاع الضيافة.