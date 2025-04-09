شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسلاك» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنعقد أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من 10 أبريل 2025، ومدتها 3 سنوات، تنتهي في 9 أبريل 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالله الدوسري، ورشيد بن عوين، وخالد الخويطر، ويوسف المطلق، ونبيل الأمير، وعبدالعزيز السريع، وتركي القريني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من 10 أبريل 2025، ومدتها 3 سنوات، تنتهي في 9 أبريل 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالله الدوسري، ورشيد بن عوين، وخالد الخويطر، ويوسف المطلق، ونبيل الأمير، وعبدالعزيز السريع، وتركي القريني.