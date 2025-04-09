شكرا لقرائتكم خبر عن «بنان العقارية»: مذكرة تفاهم مع «أرماح» لتطوير 10 أندية بدلا من 6 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أرماح الرياضية، في 4 أغسطس الماضي، لتطوير 6 أندية رياضية خلال 5 سنوات من خلال تأسيس صندوق عقاري.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بنان العقارية توقيع ملحق معدل لمذكرة تفاهم، مع شركة أرماح الرياضية ، أمس.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تشمل المذكرة تطوير 10 أندية بدلا من 6، وذلك من خلال إنشاء صندوق عقاري، أو عبر شركاتها التابعة، أو من خلال مصادر تمويل متنوعة.وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أرماح الرياضية، في 4 أغسطس الماضي، لتطوير 6 أندية رياضية خلال 5 سنوات من خلال تأسيس صندوق عقاري.