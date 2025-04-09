الاقتصاد

«بنان العقارية»: مذكرة تفاهم مع «أرماح» لتطوير 10 أندية بدلا من 6

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«بنان العقارية»: مذكرة تفاهم مع «أرماح» لتطوير 10 أندية بدلا من 6

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بنان العقارية توقيع ملحق معدل لمذكرة تفاهم، مع شركة أرماح ، أمس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تشمل المذكرة تطوير 10 أندية بدلا من 6، وذلك من خلال إنشاء صندوق عقاري، أو عبر شركاتها التابعة، أو من خلال مصادر تمويل متنوعة.
وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أرماح الرياضية، في 4 أغسطس الماضي، لتطوير 6 أندية رياضية خلال 5 سنوات من خلال تأسيس صندوق عقاري.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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