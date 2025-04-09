شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 68 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية لمحطة معالجة الصحى بشرق الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الزيارة التى يجريها حاليا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث وقعت الحكومة مع الجانب الفرنسى والاتحاد الأوروبى 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى انه تم توقيع اتفاقى تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحى الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقع اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمى ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

بينما وقع اتفاق التمويل أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى،/ جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية،و ريمى ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحى فى البلاد خاصة فى الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالى نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالى 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.