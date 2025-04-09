شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025 فى قطر عيار 18 بـ264.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. في قطر، يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج. إليكم آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السوق القطرية.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 353.00 ريال

عيار 22 سجل 323.75 ريال

عيار 21 سجل 309.00 ريال

عيار 18 سجل 264.75 ريال

عيار 14 سجل 206.00 ريال

عيار 12 سجل 176.50 ريال

الاونصة 10983.00 ريال

الجنيه الذهب 2471.75 ريال

الأونصة بالدولار 3017.32 دولار



واكتسب الذهب قوة جزئيًا فى ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتى قد تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.