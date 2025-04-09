شكرا لقرائتكم خبر عن 51.22 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تباينا ملحوظا وفق آخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى. وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 51.19 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع. وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.22 جنيه للشراء 51.32 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.22 جنيه للشراء و51.32 للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

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