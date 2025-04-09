شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف حرب تجارية عالمية تؤدى لضعف الطلب على النفط.. ماذا حدث للأسعار؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الآجلة انخفاضا إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلة خسائر أسبوعية نسبتها 10.9% لخام برنت - الأكبر منذ عام ونصف، و 10.6% لخام غرب تكساس - الأكبر فى عامين.



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وتضمنت العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط الخام الأتى..

إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض مزيد من الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين -هى الأعلى منذ أكثر من قرن، ورد الصين بغرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 34% على كافة واردات السلع الأمريكية، مما أثار المخاوف حيال حدوث حرب تجارية عالمية، قد تؤدى إلى تفاقم التضخم وركود الاقتصاد وضعف الطلب على النفط.

قرار دول أوبك التى أعلنت عن تعديلات طوعية فى أبريل ونوفمبر 2023، وهى كل من السعودية والكويت والإمارات والعراق وروسيا وكازاخستان والجزائر وعمان، إجراء زيادة فى الإنتاج دفعة واحدة بمقدار 411 ألف بى فى مايو 2025، بدلًا من زيادتها على فترة ثلاثة أشهر قادمة بمعدل 137 ألف بى شهريًا، كما كان متفق عليه سابقًا.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 وهو حوالى 439.8 مليون برميل، مدفوعة بزيادة حادة فى واردات النفط الخام الكندية، تزامنًا مع المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة. قرار روسيا عدم تعليق عمل مرافق محطة تصدير النفط فى البحر الأسود التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، مما يجنب انخفاض إنتاج كازاخستان وإمداداتها من النفط الخام.

أما العوامل الرئيسية التى حدث من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت الأتى..

إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

المخاوف بشأن نقص الإمدادات فى حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على روسيا، وتشديد العقوبات على إيران.

تعطل محادثات استئناف صادرات النفط الكردية عبر خط أنابيب العراق - تركيا، وإبلاغ الولايات المتحدة شركة النفط الإسبانية ريبسول إلغاء ترخيصها لتصدير النفط من فنزويلا.

إغلاق روسيا اثنين من مراسى محطة البحر الأسود التى تصدر النفط من كازاخستان، وتعليق رسو ناقلات الشحن فى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوى لها خلال العام الحالى وهو حوالى 237.6 مليون برميل، تزامنًا مع ارتفاع الصادرات وتراجع نشاط مصافى التكرير.