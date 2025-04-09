شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فوري في سعر الذهب اليوم عيار 24 و 21 بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً في الأسعار خلال التعاملات المسائية أمس، متأثرةً بالانخفاض الحاد في البورصة العالمية للذهب التي وصلت إلى مستوى 2990 دولاراً للأونصة.

ونتيجة لذلك، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4360 جنيهاً (بدون إضافة المصنعيّة والضرائب والرسوم)، بينما حافظت العيارات الأخرى على انخفاض متوازن مع التقلبات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

تواصل الذهب خسائره مع تصاعد المخاوف الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق المالية، ما دفع المستثمرين إلى مراجعة تحركاتهم.

لم يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه تغيرات كبيرة مؤخراً، رغم تأثيره السابق في رفع تكلفة الاستيراد.

تُظلّل التحديات السياسية الأمريكية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والتوترات الدولية، على تحركات الذهب، ما يجعله ملاذاً آمناً مُحتملاً عند وصوله لمستوى 3100 دولار للأونصة، وفق توقعات المحللين.