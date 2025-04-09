شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: تشغيل مصنع الفيرو سيليكون بشركة كيما إضافة قوية للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة كيما بقيادة عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، فى تشغيل مصنع الفيروسيليكون، والذى تم إعادة تأهيله بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه، بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات، حيث تم تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية، إحدى شركات القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتى قامت بقيادة المهندس عيد مهلل، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب بكافة الأعمال اللازمة لتأهيل الفرن وإعادته إلى حالته التشغيلية الكاملة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية المعتمدة فى هذا المجال.

وتعليقا على تشغيل المصنع أشاد المحاسب، عبدالرحمن عبدالغنى إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بكافة الجهود من أجل إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة كيما أسوان.

ووجه الشكر إلى المهندس عيد مهلل أحمد نصر، العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية للسبائك الحديدية إدفو أسوان، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ولقيادات وعمال السبائك الحديدية لنجاحهم فى ذلك الأمر الهام.

أضاف عبد الرحمن عبد الغنى، أن المصنع آضافة قوية لشركات قطاع الأعمال العآم وبعمق الشراكة فى الوقت نفسه مع القطاع الخاص، لافتا لاهمية التوسع فى الصناعات الاستراتيجة بهدف زيادة الصادرات والحد من الواردات.

ويهدف المشروع إلى إنتاج سبائك السيليكو منجنيز وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا.