شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025 فى الامارات عيار 21 بـ321 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أسعار الذهب في الامارات في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب في الامارات

-عيار 24 سجل 361.50 درهم

-عيار 22 سجل 334.75 درهم

-عيار 21 سجل 321.00 درهم

-عيار 18 سجل 275.00 درهم

-عيار 14 سجل 212.75 درهم

-عيار 12 سجل 182.50 درهم

-الاونصة 11244.00 درهم

-الجنيه الذهب 2568.00 درهم

-الأونصة بالدولار 3005.35 دولار

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.

تتوجه أنظار المستثمرين إلى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، وذلك لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

كما يترقب المتعاملون في الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة التي تؤثر على أداء الذهب. إذ إن الذهب عادةً ما يستفيد من بيئة أسعار فائدة منخفضة.