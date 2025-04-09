شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 52.19 جنيه للشراء بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9-4-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 51.19 جنيه للشراء، و 51.33 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالأتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

51.34 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.46 جنيه للشراء

51.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

51.23 جنيه للشراء.

51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.48 جنيه للشراء

51.58 جنيه للبيع