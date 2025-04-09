شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متحف ملوى.. قصة إنشاءه وأسعار التذاكر ومواعيد الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متحف ملوي أحد أهم المتاحف الإقليمية فى صعيد مصر ليروى تاريخ مدينة ملوى التى تتميز بثراء مواقعها الأثرية نتيجة لتعاقب الحضارات المختلفة بها سواء المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أن فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه أول مرة كانت عام 1963، ثم أُعيد افتتاحه مره أخرى عام 2016، بعد الانتهاء من إعادة ترميمه وتطويره وتأهيله، بعد تعرضه للتخريب والسرقة فى أعقاب أعمال العنف التى شهدتها البلاد عام 2013. كما تم استعادة حوالى 90% من مقتنيات المتحف المسروقة وتم إدراج باقى القطع المسروقة على القائمة الحمراء لمنظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة (اليونسكو).

ويتكون المتحف من مبنى من دور واحد يضم مجموعة من المقتنيات الأثرية من مختلف العصور التاريخية القديمة، من أبرزها تمثال إحدى بنات الملك أخناتون من عصر الأسرة الثامنة عشر، ومحتويات مقبره حنو التى تم اكتشافها فى دير البرشا، وبعض المقتنيات النادرة لنماذج من الحياة اليومية، فضلًا عن مجموعة من التماثيل البرونزية والخشبية، وتمائم القاشانى لمعبودات مختلفة.

أسعار تذاكر الزيارة:

‎للمصريين: 10 جنيها.

‎للطالب المصري: 5 جنيهات.

‎للأجنبى: 120 جنيها.

‎للطالب الأجنبى: 60 جنيها.

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مواعيد الزيارة:

‎من 9 صباحًا حتى 3 مساءً.