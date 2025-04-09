شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 107 آلاف طن من البطاطس بقيمة 40 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

صدرت الشركات المصرية 107 آلاف طن من البطاطس خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون دولار، وأكد المجلس أن هذه الكميات تمثل نحو 4% من إجمالى كميات الصادرات الزراعية المصرية و 2% من قيمتها الإجمالية.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن البطاطس المصرية تواصل الحفاظ على مكانتها فى الأسواق العالمية، حيث تتمتع بسمعة جيدة بفضل جودتها العالية وطعمها المميز، ما يساهم فى زيادة الطلب عليها خاصة فى الأسواق الأوروبية والعربية. وتعتبر البطاطس من المحاصيل الزراعية التى تلعب دورًا كبيرًا فى زيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية.

وأوضحت أن الأساليب الحديثة فى الزراعة والتعبئة والتغليف أسهمت بشكل كبير فى تعزيز القدرة التنافسية للبطاطس المصرية فى الأسواق الدولية.

كما أشارت إلى أن هذه الصادرات تعتبر جزءًا من استراتيجية مصر لتوسيع حصتها فى الأسواق العالمية وتحقيق نمو مستدام فى صادراتها الزراعية.

وأضافت أن هذه الصادرات من البطاطس تعكس نجاح السياسات التصديرية التى تهدف إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية. وأكد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لزيادة كميات الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصري.