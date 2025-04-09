شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات معمل السخانات الشمسية بهيئة الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفتها عن معمل اختبارات السخانات الشمسية التابع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، و فيما يلى أهم المعلومات عن المعمل:

• تم إنشاء المعمل فى يناير 2017 ليتواكب مع أحدث المواصفات القياسية العالمية ISO 9806 والأوروبية EN12976 ويعد أحد أكبر المعامل فى أفريقيا والشرق الاوسط، يشارك المعمل فى علامة الجودة العربية (شمسي) للأنظمة الشمسية الحرارية ومشروع استخدام انظمة التسخين الشمسى فى القطاع الصناعى بالتعاون مع UNIDO، بالإضافة إلى توفير الخدمات الفنية للشركات المحلية العاملة فى المجال, وتم عمل أكثر من 19 إختبار حتى الان.

• يتم حاليًا الانتهاء من اعمال تحديث المعمل حتى يتوافق مع المواصفة القياسية EN12976:2017 وكذلك اعتماد المعمل ليتواكب مع المواصفة ISO 17025، وذلك فى اطار مشروع "تطبيق الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وبدعم من GIF لضمان مستوى جودة تشغيل معامل التسخين الشمسى بالهيئة.

- يوفر المعمل الاختبارات التالية:

• الأداء الحرارى لنظام التسخين الشمسي

• الأداء الحرارى للمجمع شاملة الانخفاض فى الضغط

• الضغط الاستاتيكى للمجمع وكفاءة المجمع الهوائي

• الصدمة الحرارية الداخلية والخارجية للمجمع

• الحمل الميكانيكي

• المقاومة للصدمات

• التجمد والمطر

• التعرض ودرجة الحرارة القصوي