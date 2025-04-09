شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسائر كبيرة في عيار 21 .. ما هو سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن سجلت البورصة العالمية للذهب، تراجعاً عند مستويات 2990 دولاراً، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل هبوطاً مع التطورات في البورصة العالمية، حيث تحرك سعر الذهب في مصر نحو الهبوط في التعاملات المسائية أمس، ليستقر عند مستويات 4360 جنيها للجرام بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

أسباب هبوط الذهب



التراجع الحالي في سعر الذهب في مصر يأتي بدعم من انخفاض كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.

في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب في مصر الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة بعد ارتفاع الدولار مؤخرا.

السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.