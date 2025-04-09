شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان: نستهدف إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية ودعم المناخ الاستثماري، أطلق جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان خطة طموحة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمناطق الصناعية الثقيلة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه التقي ممثلي الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهرباء) وشركة المجمعات الاستثمارية.

وأوضح انه ناقش آليات إنشاء محطات المحولات وتوسيع الطاقة الكهربائيةبالمناطق الصناعيةالثقيلة، بما يضمن ربط المصانع الجديدة بالشبكة الكهربائية وفق جدول زمني محدد.

وتهدف الخطة إلى تلبية الطلب المتنامي من المستثمرين على الطاقة، في ظل التوسع الصناعي المتسارع بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز جاذبية العاشر من رمضان كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.

وتُعد هذه الخطة خطوة محورية نحو رفع كفاءة الطاقة في المدينة، وتمكين المصانع من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.