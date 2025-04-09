الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.. وعيار 24 الأعلى سعرا

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استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.. وعيار 24 الأعلى سعرا

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق  المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 9 أبريل 2025، بالتزامن مع ثبات نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واستقرار أسعار الذهب عالميًا بعد موجة من التقلبات خلال الفترة الماضية.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المصرية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 4,983 جنيهًا، ويُعد الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ 4,360 جنيهًا، مستقرًا دون تغيّر ملحوظ عن أسعار أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل حوالي 3,737 جنيهًا، ويُفضل هذا العيار عادة في محافظات الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): وصل إلى 34,880 جنيهًا، دون احتساب مصنعية أو ضريبة.

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار رغم التوقعات العالمية بارتفاع أسعار الذهب خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إعلان عدد من البنوك الاستثمارية – من بينها دويتشه بنك – رفع توقعاتها لمتوسط سعر الذهب إلى أكثر من 3,100 دولار للأونصة في 2025، بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق بشأن معدلات التضخم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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