شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.. وعيار 24 الأعلى سعرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 9 أبريل 2025، بالتزامن مع ثبات نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واستقرار أسعار الذهب عالميًا بعد موجة من التقلبات خلال الفترة الماضية.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المصرية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 4,983 جنيهًا، ويُعد الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ 4,360 جنيهًا، مستقرًا دون تغيّر ملحوظ عن أسعار أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل حوالي 3,737 جنيهًا، ويُفضل هذا العيار عادة في محافظات الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): وصل إلى 34,880 جنيهًا، دون احتساب مصنعية أو ضريبة.

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار رغم التوقعات العالمية بارتفاع أسعار الذهب خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إعلان عدد من البنوك الاستثمارية – من بينها دويتشه بنك – رفع توقعاتها لمتوسط سعر الذهب إلى أكثر من 3,100 دولار للأونصة في 2025، بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق بشأن معدلات التضخم.