شكرا لقرائتكم خبر عن اميك 2025: زيادة مبيعات الأتوبيسات خلال يناير 2025 بنسبة 33.7% والان مع تفاصيل الخبر

كشف أخر تقرير صادر عن "اميك 2025 " مجلس معلومات سوق السيارات فى مصر أن مبيعات الأتوبيسات قد زادات بنسبة 33.7%، وذلك بواقع 698 أتوبيسا بدلا من 522 أتوبيسا.



يذكر أن مبيعات سيارات "الركوب" قد ارتفعت بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 مركبات.

كما زادت مبيعات " الشاحنات " بنسبة 93.2%، مسجلة بيع 1,822 شاحنة، بدلا من 943 شاحنة.

كما كشف تقرير " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكى والتجارى بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة فى الفترة المناظرة من 2024.