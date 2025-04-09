الاقتصاد

اميك 2025: زيادة مبيعات الأتوبيسات خلال يناير 2025 بنسبة 33.7%

0 نشر
0 تبليغ

اميك 2025: زيادة مبيعات الأتوبيسات خلال يناير 2025 بنسبة 33.7%

شكرا لقرائتكم خبر عن اميك 2025: زيادة مبيعات الأتوبيسات خلال يناير 2025 بنسبة 33.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأربعاء، 09 أبريل 2025 12:00 ص

كشف أخر تقرير صادر عن "اميك 2025 " مجلس معلومات سوق السيارات فى مصر أن مبيعات الأتوبيسات قد زادات بنسبة 33.7%، وذلك بواقع 698 أتوبيسا بدلا من 522 أتوبيسا.


يذكر أن مبيعات سيارات "الركوب" قد ارتفعت بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 مركبات.

 

كما زادت مبيعات " الشاحنات " بنسبة 93.2%، مسجلة بيع 1,822 شاحنة، بدلا من 943 شاحنة.

 

كما كشف تقرير " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكى والتجارى بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة فى الفترة المناظرة من 2024.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements