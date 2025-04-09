شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستشارى التجارة الفرنسية: 160شركة فرنسية تستثمر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد سعد، رئيس مستشارى التجارة الفرنسية، على زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر، قائلا:" تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وهى مستمرة منذ زمن بعيد وتتسم بنوعا من التفاهم والاستراتيجية.

وأضاف محمد سعد خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى اسامة كمال، على قناة dmc، أن زيارة ماكرون محورية لأنها جاءت فى وقت مميز بالنسبة للمنطقة والعالم، ووجوده يعكس أهمية التعاون التاريخى بين البلدين وأهمها الاتفاقيات التى تمت خلال الفترة القليلة الماضية.

ولفت محمد سعد، إلى أن مجالات التعاون بين مصر وفرنسا مهمة، والأخيرة شريك تجارى مهم أيضا لمصر، وأول مترو فى أفريقا تم فى مصر بالشراكة مع فرنسا 1987، وأكثر من 160 شركة فرنسية تستثمر فى مصر وتوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة.

تابع محمد سعد، تقارب وجهات النظر بين الرئيس السيسى وماكرون يعكس التقارب بين شعبي البلدين، والزيارة خطوة جرئية وحسوبة ونالت استحسان الجميع فى مصر وفرنسا، لافتا إلى أن فرنسا تعتبر شريك أساسى لمصر فى مختلف المجالات.





