شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يخسر قمته ويتراجع دون 3 آلاف دولار.. وعيار 21 ينخفض والان مع تفاصيل الخبر

سجلت البورصة العالمية للذهب مستويات 2990 دولاراً، بعد أن استهدفت في بعض جلسات التداول مستويات 3037 دولاراً، ليخسر الذهب قمته مما ينعكس على أداء سعر الشراء والبيع في مصر.

وسجل سعر الذهب في مصر تراجعا مع التطورات في البورصة العالمية، حيث تحرك سعر الذهب في مصر نحو الهبوط في التعاملات المسائية، حيث سجل الذهب مستويات 4360 جنيها للجرام بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

التراجع الحالى فى سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من انخفاض كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمى.

فى الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة بعد ارتفاع الدولار مؤخرا.

السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التى قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.

الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.