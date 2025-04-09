شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 8-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والعربية للمحابس، والشمس للإسكان والتعمير، وبريميم هيلثكير جروب، وأسمنت سيناء.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.85%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 22.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 300 مليون جنيه، 176.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 429.3 مليون جنيه، 28.7 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 30648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 38271 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13599 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 8871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 12188 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10984 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1964 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 245 ألف سهم، 55.2 ألف سهم، 25.3 ألف سهم، 50 ألف سهم، 52830 سهم، 49 ألف سهم، 496.8 ألف سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، 87.8 ألف سهم، 31.1 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 340 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والنعيم القابضة للاستثمارات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 27.3 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، 39 ألف سهم، 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 500 ألف سهم، 533.2 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 1.5 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 27.7 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 20.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 35%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 20.4 مليون جنيه مقارنة مع 31.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 35%.

وحققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات نشاط بلغت 2.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 2.9 مليون جنيه مقارنة مع 2.3 مليون جنيه.