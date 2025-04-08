شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: لا صحة لقرار إعفاء عملاء البنك الأهلى من رسوم انستاباى والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر بالبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه لا صحة لقرار إعفاء البنك الأهلى، العملاء، من دفع رسوم التحويلات عبر تطبيق انستاباى.

وأعلن البنك الأهلى المصرى، أنه لا يتم تطبيق رسوم للتحويلات المالية بين الحسابات داخل البنك عند استخدام تطبيق الأهلى موبايل وخدمة الأهلى نت.

ويعد تطبيق انستاباى، من أفضل الأدوات الخاصة بالتحويلات المالية حيث يستخدم فى معرفة أرصدة حساباتك فى البنوك وتحويل الأموال ودفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون بالإضافة إلى إجراء التبرعات والحصول على كشف حساب المعاملات المصرفية.

وبدأ يوم 1 أبريل 2025 ، تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات انستاباى، بحد أقصى 20 جنيها.

ويتيح التطبيق 10 مرات مجانية شهرياً لخدمة الاستعلام عن الرصيد عبر انستا باى وبعد استهلاك المرات المجانية، يتم تطبيق 50 قرشاً رسوم استعلام لكل مرة.

وتتاح الخدمة على خط التليفون المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك.

وستتم آلية العمل بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.

ويعد تحويل مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق انستاباى من المعاملات التى تتطلب التحويل على مرتين، الأولى 70 ألف جنيه ورسوم الحد الأقصى الخاص بها هو 20 جنيه والتانية 30 ألف جنيه والرسوم 20 جنيه أخرى.

وبذلك يصبح إجمالى الرسوم الخاصة بتحويل 100 ألف جنيه بانستاباى هى 40 جنيها.



وقال مصدر مصرفى مسؤول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن آلية تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة بتطبيق Instapay والتى بدأ تطبيقها اليوم الثلاثاء، ستتم بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.

وأوضح المصدر أنه عند قيام شخص بتحويل 200 جنيه لشخص آخر سيتم تنفيذ المعاملة بخصم 50 قرشاً من القائم بالتحويل لتصل إلى الطرف المحول إليه 200 جنيه كاملة.

وأكد المصدر أن عدد مستخدمى تطبيق Instapay يبلغ نحو 12 مليون مستخدم، نصفهم فى نطاق متوسط تحويلات 1000 جنيه، موضحا أنه مع تطبيق الرسوم الجديدة سيدفع أكثر من 6 ملايين مواطن جنيه واحد رسوم فى تحويلات Instapay وهى لمتوسط تحويل قيمته 1000 جنيه.

وحدود التحويلات عبر تطبيق انستاباى هى:

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عند التحويل هو 70 ألف جنيه

- الحد الأقصى للتحويل لإجمالى المعاملات اليومية للتحويلات هو 120 ألف جنيه

- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويلات عبر انستاباى هو 400 ألف جنيه



وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

- لو هتحول 500 جنيه هتدفع رسوم تحويل 50 قرش

- لو هتحول 1000 جنيه هتدفع 1 جنيه

- لو هتحول 5000 جنيه هتدفع 5 جنيه

- لو هتحول 20000 جنيه هتدفع 20 جنيه

- لو هتحول 70 ألف جنيه هتدفع 20 جنيه

- حد أدنى 50 قرش وحد أقصى 20 جنيها للتحويل وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهرياً

- الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة

ويأتى هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.