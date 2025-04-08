شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ4983 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً..

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.