شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:00 م

شهد سعر الدولار استقرار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 8-4-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 51.19 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالأتى: وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالأتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء. 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.22 جنيه للشراء. 51.32 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.46 جنيه للشراء 51.56 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 51.23 جنيه للشراء. 51.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.22 جنيه للشراء 51.32 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 51.48 جنيه للشراء 51.58 جنيه للبيع

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