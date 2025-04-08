شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-4-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والعربية للمحابس، والشمس للإسكان والتعمير، وبريميم هيلثكير جروب، وأسمنت سيناء.

البورصة تربح 20 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.85%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 22.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 300 مليون جنيه، 176.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 429.3 مليون جنيه، 28.7 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 30648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 38271 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13599 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 8871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 12188 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10984 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1964 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 44.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.17%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.22%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.58%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 6.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 13.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.68%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 19.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.57%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 10.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.46%.