شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يشهد احتفال سفارة باكستان بالقاهرة باليوم الوطنى الـ85 والان مع تفاصيل الخبر

نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة باكستان بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ85 لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور السفير عامر شوكت سفير باكستان لدى القاهرة.

وأعرب المهندس محمد شيمي، خلال كلمته في الحفل، عن خالص التهنئة لحكومة وشعب باكستان بهذه المناسبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.