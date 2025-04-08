شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: جولة ماكرون في القاهرة دعاية سياحية لمصر أكبر من أي اعلان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أول رسالة خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر وسيره في شوارع القاهرة أن مصر بلد الأمن والأمان وأن الشعب المصري مضايف، موضحا أن مشاهد ماكرون مع الرئيس السيسي في شوارع القاهرة القديمة انتقلت لكل دول العالم بالذات أوروبا.

وأضاف حسام هزاع، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن جولة الرئيس ماكرون في القاهرة تعتبر دعاية لمصر سياحية بشكل كبير أكبر من أي اعلان ممكن يتعمل، لافتا إلى أن زيارة المتحف الكبير رسالة أخرى مهمة وهو واحد من أهم المتاحف لحضارية في العالم الكبيرة التي تخص حضارة دولة واحدة.

وتابع: "رسائل الزيارة عنصر جذب كبير للسياحة في مصر والزيارة لها أبعاد أخرى كبيرة سواء الثقافة أو الحضارة الفرنسية مع المصرية"، موضحا أن السياحة الاوروبية بالذات الثقافية لها مع مصر علاقات قوية جدا وفي ترابط والمسافة ليست كبيرة والدولة المصرية تقوم بتنشيط سياحي كبير وتعفي السائح الاجنبي من تأشيرة الدخول وهذا نوع آخر من أنواع الحوافز التي تقدمها مصر.

