شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للتأمين الإلزامي: 100 ألف جنيه تعويض لحالة الوفاة فى حادث البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن صرف 100 ألف جنيه تعويض عن حالة الوفاة فى حادث البحيرة.

وأضافت المجمعة فى بيان: "تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المؤسف الذي شهده طريق جناكليس أبو المطامير الصحراوي وتحديداً أعلي كوبري جناكليس بنطاق دائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 08/04/2025 على إثر إنقلاب سيارة ربع نقل تُقِل عمالاً يعملون بالزراعة.

يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير سيارة ربع نقل وإستقلال بعض العمال بها بالصندوق الخلفي لها بطريق جناكليس أبو المطامير الصحراوي وتحديداً أعلي كوبري جناكليس بنطاق دائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلابها ونتج عن ذلك وفاة 4 عمال وإصابة آخرين.



يذكر أن المجمعة من جانبها اتخذت جميع الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث، وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدى المجمعة.



وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.



ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بفرع مدينة طنطا تحديداً وكذلك مسئولي المقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث.

وفي هذا السياق تناشد المجمعة المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة حفاظاً على سلامتهم، نظراً لعدم توفر وسائل الأمان الكافية حيث أن تلك المركبات مخصصة لنقل البضائع وخلافه فقط، واستخدامها في نقل الأشخاص يُعد مخالفة للقوانين المرورية ويعرض حياة الركاب للخطر.



