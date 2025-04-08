شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا سترفع التجارة والاستثمار إلى الضعف والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر استراتيجية جدا وترفع العلاقة مع فرنسا، وهي ضمن أعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثيرا، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية استراتيجية مع فرنسا وهي من أكبر دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن الاتفاقية الاستراتيجية مع فرنسا يتبعها تطور لرفع حجم التجارة والاستثمار إلى ما يمكن الضعف لما عليه الان خلال 3 أو 4 سنوات قادمة، موضحا أن زيادة حجم الشراكة يتطلب مننا كشف احتياجات الجانب الفرنسي وما يتطلب توفيره لجذب الاستثمارات الفرنسية.

وأشار حسام هيبة، إلى أن هناك مجالات عدة للتعاون بين مصر وفرنسا أهما قطاع مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والمطارات والموانئ والنقل والمواصلات وحصل فيها اتفاقيات كثيرة امس، وأيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات وفرنسا من الدول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وقطاع التعليم له نصيب كبير خلال الفترة القادمة والصناعات الغذائية.