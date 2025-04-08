شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يظل أسعار الذهب في مصر متأثرة بتوجهات السوق العالمية، حيث تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر



عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.