شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 51.19 جنيه للشراء و 51.33 جنيه للبيع.

وتشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الدولار جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.22 جنيه للشراء 51.32 جنيه للبيع و فى بنك مصر 51.22 جنيه للشراء 51.32 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.22 جنيه للشراء و 51.32 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.22 جنيه للشراء 51.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.