وزير الاتصالات: تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى صناعة التعهيد

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قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالافتتاح الرسمى لمقر شركة IGT Solutions العالمية الرائدة فى مجال خدمات التعهيد وتجربة العملاء، وذلك فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى، بحضور اكاتى ستين الرئيس التنفيذى لشركة IGT Solutions العالمية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومحمد جميعى مدير عام الشركة فى مصر، ورنا أصلان مديرة قطاع الموارد البشرية بالشركة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.



وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة IGT Solutions العالمية

هذا ويعتمد فرع الشركة فى مصر على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى التى تسهم فى تعزيز تجربة العملاء، وتحسين العمليات التشغيلية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة، كما تركز الشركة على تقديم حلول وأدوات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعى، تتميز بالمرونة والتكيف السريع مع متطلبات الصناعات المختلفة، مع الحفاظ على الابتكار البشرى فى جوهر كل ما تقوم به وذلك لتقديم حلول تعهيد متطورة تلبى احتياجات الشركات العالمية فى مختلف القطاعات مثل السفر والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، واقتصاديات العمل الحر، والألعاب الإلكترونية.



جانب من الافتتاح

وتخطط الشركة لزيادة عدد العاملين بها فى مصر إلى 2000 متخصص بحلول عام 2027، مقارنة بـ 450 متخصص حاليًا، فى خطوة تعزز من توفير فرص عمل جديدة ونمو تصدير خدمات التعهيد.

هذا وقد أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعا، حيث تضاعف عدد مراكز التعهيد التي تقيمها الشركات العالمية بنحو 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى أكثر من 200 مركز نتيجة للجهود المبذولة والمستمرة لتوسيع قاعدة المهارات وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تُمكّن الشركات من التوسع في مراكزها الحالية وإنشاء مراكز جديدة.

وأشار إلى أن هذه المراكز الجديدة تمثل إضافة مهمة ترسخ من مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية، موضحا أن الخدمات التى تقدمها مراكز التعهيد في مصر تتميز بالتنوع، بدءًا من خدمات مراكز الاتصال وتعهيد العمليات التجارية ومراكز للخدمات الرقمية وتطوير البرمجيات وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى خدمات متقدمة في مجالات البرمجيات المدمجة بصناعة السيارات وتصميم أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية، وغيرها من التخصصات عالية القيمة، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل على تنمية الكفاءات البشرية، والتوسع في التخصصات التكنولوجية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى صناعة التعهيد وتعظيم الصادرات الرقمية لمصر.



وكانت شركة IGT Solutions قد بدأت نشاطها فى السوق المصرى عام 2022، حيث أنشأت مركزًا لخدمة العملاء يقدم خدماته لأسواق عالمية متعددة بأكثر من 8 لغات، من بينها الإنجليزية والإسبانية والتركية والفرنسية والألمانية والهولندية والبرتغالية والإيطالية. ويعكس المركز حجم الكفاءات والمهارات التى يتمتع بها الشباب المصرى، حيث تعتمد الشركة على كوادر محترفة ومدرّبة وفقًا لأعلى المعايير الدولية لتقديم خدمات متميزة فى مجالى تجارب العملاء والدعم متعدد اللغات.

وأوضحت كاتى ستين الرئيس التنفيذى لشركة IGT Solutions العالمية أهمية تواجد الشركات العالمية فى السوق المصرية لما يتمتع به هذا السوق من مزايا تجعله فى مصاف الدول التنافسية، مؤكدة حماس الشركة لافتتاح فرعها الجديد فى مصر، مشيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو والتوسع، بفضل بيئة الأعمال المواتية والكوادر البشرية المؤهلة، مما يمكن الشركة من تقديم خدمات تعهيد عالمية المستوى مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، مؤكدة أن هذا التوسع يعكس التزام IGT Solutions بتوفير حلول مبتكرة وفعالة لعملائها على مستوى العالم.

ومن جانبه قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "نرحّب بتوسع شركة IGT Solutions فى مصر، والذى يعكس الثقة المتنامية فى السوق المصرى كمحور استراتيجى لنمو أعمال شركات خدمات التعهيد العالمية. ويمثل هذا التوسع من جانب إحدى الشركات الرائدة فى الهند - والتى تعد قوة عالمية فى صناعة التعهيد تأكيدًا على المقومات التنافسية التى توفرها مصر، لا سيما وفرة الكفاءات والمهارات وخاصة التعدد والتنوع اللغوى، وتطور البنية التحتية، وتكلفة التشغيل الجاذبة؛ مضيفا أن الهيئة تواصل جهودها لدعم هذا النمو عبر تطوير المهارات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة مصر الدولية فى صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية."

وأكد محمد جميعى المدير العام لشركة IGT Solutions فى مصر، عن سعادته بتوسعات الشركة فى السوق المصرى، أنها خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل رقمى أكثر تطورًا، مشيرا إلى أن الشركة تسهم فى دعم التحول الرقمى للمؤسسات العالمية عبر تقديم خدمات تعهيد ذكية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن مع استمرار نمو قطاع التعهيد فى مصر، ستسهم هذه الاستثمارات فى تعزيز الاقتصاد المحلى وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات العالمية لخدمات التعهيد وتجربة العملاء؛ مضيفا "تخطط IGT Solutions لتوفير مئات الفرص الوظيفية للشباب المصرى فى مجالات متنوعة تشمل دعم العملاء، وتحليل البيانات، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعى، وإدارة العمليات الرقمية.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز مهارات الكوادر المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة تضمن مواكبتهم لأحدث التطورات التكنولوجية فى مجال إدارة تجارب العملاء والخدمات الرقمية.

هذا وتعد شركة IGT Solutions من الشركات الرائدة عالميًا فى تقديم خدمات تجارب العملاء (CX) والتحول الرقمى، حيث تمتلك سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 26 عامًا من التميز فى تقديم الحلول المتكاملة، وتنتشر عملياتها فى 13 دولة عبر 31 مركزًا عالميًا للخدمة.

وتدير IGT Solutions فريقًا يزيد عن 25 ألف محترف فى مجال تجارب العملاء، كما تتميز الشركة بالتنوع الثقافى واللغوى، إذ تدعم أكثر من 35 لغة وتوظف أفرادًا من 50 جنسية مختلفة.