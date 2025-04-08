شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل التراجع اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تراجعه مع التطورات في البورصة العالمية، حيث تحرك سعر الذهب في مصر نحو الهبوط في التعاملات المسائية، حيث سجل الذهب مستويات 4360 جنيها للجرام لعيار 21 بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها



وسجلت البورصة العالمية للذهب مستويات 2990 دولاراً، بعد أن استهدفت في بعض جلسات التداول مستويات 3086 دولاراً.



التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من انخفاض كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.

في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة بعد ارتفاع الدولار مؤخرا.



السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.