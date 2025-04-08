شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: اهتمام القطاع بتعزيز التعاون مع توتال إنرجيز فى البحث والاستكشاف بمصر والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر 2025 OMC بمدينة رافينا الإيطالية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد شركة توتال انيرجيز والذى ضم كلاً من جوليان بوجيه نائب الرئيس الأول للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجان جايليت نائب الرئيس للاستكشاف والإنتاج لمنطقة شمال أفريقيا، وباسكال برينت المدير العام للاستكشاف والإنتاج بمصر وقبرص، بحضور كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني وشئون مكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وتناول اللقاء استعراض موقف المشروعات الحالية للشركة فى مصر وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة تنمية باشروش التى تشترك فيها الشركة مع شركتى إينى وبى بى، وبحث خطط الشركة المستهدفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الخطط التوسعية للشركة واعتزامها ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف في ضوء حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً.



كما بحث الجانبان موقف تفعيل الاتفاقيات التجارية الخاصة بحقل "كرونوس" القبرصى والمنظمة لعملية الربط والنقل والمعالجة والإسالة والتصدير، ونتائج الدراسات الفنية والجدول الزمني للمشروع على خلفية ما تم مؤخرًا من توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية الحقل بالربط على التسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتي إينى وتوتال إنرجيز صاحبتي الامتياز بالحقل بصفتهما شركاء تنمية الحقل.



وأكد المهندس كريم بدوي على اهتمام قطاع البترول المصري بتعزيز التعاون مع شركة توتال إنرجيز في مجالات البحث والاستكشاف بجمهورية مصر العربية ومنطقة شرق المتوسط والاستفادة من التقنيات الحديثة للشركة للكشف عن مكامن جديدة للبترول والغاز في مصر والمنطقة.