شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى يتفقد جناح قطاع البترول المصري بمعرض ومؤتمر (OMC 2025).. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مشاركته في فعاليات النسخة السابعة عشر من مؤتمر ومعرضOMC MED Energy Conference and Exhibition (OMC 2025) الذي يُقام بمدينة رافينا الإيطالية خلال الفترة من 8 – 10 أبريل 2025.

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جناح قطاع البترول المصري بالمعرض المصاحب للمؤتمر والذي يشارك به الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركات التابعة.

وتضمنت أنشطة الجناح استعراض أنشطة القطاع المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات التعاون المطروحة في ضوء أولويات العمل الحالية لقطاع البترول المصري. وكذلك الترويج لإمكانيات شركات البترول المصرية العاملة في أنشطة البترول والغاز والطاقة المتجددة وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها.

وقد شهد جناح البترول والغاز المصري اقبالاً من جانب كبار الزوار وممثلي الدول والشركات العالمية المشاركة بالحدث.