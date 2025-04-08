شكرا لقرائتكم خبر عن 51.32 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 08 أبريل 2025 06:00 م
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق تعاملات البنوك المصرية بالبنك المركزي المصري عند 51.19 جنيه للشراء و 51.33 جنيه للبيع.
و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.22 جنيه للشراء 51.32 جنيه للبيع و فى بنك مصر 51.22 جنيه للشراء 51.32 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.22 جنيه للشراء و 51.32 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.22 جنيه للشراء 51.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.22 جنيه للشراء.
51.32 جنيه للبيع.
51.22 جنيه للشراء.
51.32 جنيه للبيع.
51.22 جنيه للشراء.
51.32 جنيه للبيع.
51.22 جنيه للشراء.
51.32 جنيه للبيع.
51.22 جنيه للشراء.
51.32 جنيه للبيع.
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