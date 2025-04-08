شكرا لقرائتكم خبر عن 51.32 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق تعاملات البنوك المصرية بالبنك المركزي المصري عند 51.19 جنيه للشراء و 51.33 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.22 جنيه للشراء 51.32 جنيه للبيع و فى بنك مصر 51.22 جنيه للشراء 51.32 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.22 جنيه للشراء و 51.32 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.22 جنيه للشراء 51.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.22 جنيه للشراء.

51.32 جنيه للبيع.