شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائرى التعاون فى البحث والاستكشاف والتكرير والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار زيارته إلى إيطاليا للمشاركة فى فعاليات النسخة السابعة عشر من مؤتمر 2025 OMC Med Energy الذى يجرى عقده خلال الفترة من 8 – 10 أبريل 2025 بمدينة رافينا الإيطالية.

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائرى والوفد المرافق له، بحضور كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى وشئون مكتب الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيماويات، وتجارة وتسويق الغاز الطبيعى المسال، بجانب مشروعات إنتاج وتسويق الهيدروجين الأخضر.

كما أكد الجانبان على أهمية استغلال الفرص المتاحة فى قطاع التعدين، ولا سيما الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا فى هذا المجال الحيوى.

ومن جانبه، دعا الوزير الجزائرى الشركات المصرية إلى الاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار التى تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار فى مجالات المحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائى ويرفع من مساهمة قطاعات الطاقة والتعدين فى التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالعلاقات الأخوية والممتدة بين البلدين الشقيقين، وأكد على أهمية تفعيل أُطر التعاون فى مختلف مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة على المستويين الثنائى والإقليمى بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، واتفق الوزيران على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين فرق العمل المتخصصة من البلدين، خاصة فى مجالات البنية التحتية المتعلقة بالطاقة، واستغلال الموارد المعدنية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء وإنتاج وتسويق الهيدروجين فى ضوء الإمكانات والموارد الهائلة التى تتمتع بها الدولتين.