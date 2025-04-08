شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الثلاثاء 8 أبريل 2025 فى مصر .. الجنيه الذهب 35080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر تذبذب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تأثره بحركة سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي شهد تغيرات خلال جلسة الأمس.



أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 سجل 5018 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 سجل 4390 جنيهًا للجرام.

- عيار 18 سجل 3767 جنيهًا للجرام.

- عيار 14 سجل 2930 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب 35080 جنيها.



تحركات الذهب المحلي اليوم شهدت تذبذب في ظل ارتفاع سعر الذهب العالمي في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى يوم أمس قبل أن يتراجع سعر الصرف قبل انتهاء عمل البنوك ما تسبب في هذا التذبذب في تحركات الذهب.

عاد تسعير الذهب إلى التركيز أكثر مع حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلى التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك بعد فترة طويلة من الاستقرار في حركة سعر الصرف كان المحرك الرئيسي لتسعير الذهب خلالها هو حركة سعر الذهب العالمي.

هذا وقد وصل احتياطي مصر من العملات الأجنبية بمقدار 363 مليون دولار ليصل إلى المستوى 47.76 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025. وكان الارتفاع في قيمة الاحتياطي ناتج عن ارتفاع قيمة احتياطي الذهب بمقدار 755 مليون دولار وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري.

يذكر أن قيمة احتياطي مصر من الذهب قد شهد ارتفاع في شهر مارس بنسبة 6.37% وصولاً إلى 12.6 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 11.85 مليار دولار في فبراير الماضي.