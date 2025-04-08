الاقتصاد

تعرف على سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025

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تعرف على سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في محطات الوقود وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي  كالأتى..

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد في محطات الوقود:

- بنزين 80  يسجل 13.75 جنيهًا للتر.

- بنزين 92 يسجل 15.25 جنيهًا للتر.

- بنزين 95 يسجل 17.00 جنيهًا للتر.

- السولار يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- الكيروسين يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- سجل طن المازوت للصناعات يسجل 9500 جنيه.

- سجل غاز تموين السيارات 7 جنيهات /م3.

أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى:
- أسطوانة البوتاجاز 25 كجم  سجلت 200 جنيه.

- أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم سجلت 150 جنيهًا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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