شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء8 أبريل 2025 استقرار خلال منتصف التعاملات .

حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.07جنيه للشراء.

14.12جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.14جنيه للشراء.

14.12جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.14جنيه للشراء.

14.11جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.14جنيه للشراء.

14.11جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

13.03جنيه للشراء.

14.11جنيه للبيع.