شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 2.4 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 30710 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 38287 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13627 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 8846 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 12173 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3218 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11044 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 245 ألف سهم، 55.2 ألف سهم، 25.3 ألف سهم، 50 ألف سهم، 52830 سهم، 49 ألف سهم، 496.8 ألف سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، 87.8 ألف سهم، 31.1 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 340 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والنعيم القابضة للاستثمارات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 27.3 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، 39 ألف سهم، 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 500 ألف سهم، 533.2 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 1.5 مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 27.7 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 20.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 35%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 20.4 مليون جنيه مقارنة مع 31.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 35%.

وحققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات نشاط بلغت 2.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 2.9 مليون جنيه مقارنة مع 2.3 مليون جنيه.