شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء يتراجع أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 تراجع طفيف أمام الجنيه المصري فى منتصف تعاملات البنوك المصرية حيث سجل بالبنك المركزي المصري 51.33 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع.

و تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.30 جنيه للشراء 51.40 جنيه للبيع و فى بنك مصر 51.29 جنيه للشراء 51.39 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.29 جنيه للشراء و 51.39 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.29 جنيه للشراء 51.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.30 جنيه للشراء.

51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.29 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.29 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.29 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.29 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.