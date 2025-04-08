شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "النساجون الشرقيون للسجاد" تقبل استقالة نجل فريد خميس من مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن موافقة الجمعية العامة العادية بالأغلبية على قبول استقالة محمد محمد فريد فؤاد خميس، من عضوية مجلس الإدارة، مع توجيه الشكر له، والاحتفاظ بالمقعد شاغر لحين تعيين آخر بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية العامة، على تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سينتهي في 31 ديسمبر عام 2025، لتصبح مبلغ 50 ألف جنيه شهريًا كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ومبلغ 60 ألف جنيه كبدل حضور عن كل اجتماع للجان لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ومبلغ 20 ألف جنيه كبدل حضور وانتقال لكل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين.

يمتلك محمد فريد خميس حاليًا «الشرقيون للتنمية العمرانية»، الذراع المسؤولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى بمجموعة الشرقيون القابضة، التى تأسست عام 1994، بهدف إدارة الأراضى سواء عقارية أو زراعية أو سياحية للمجموعة.