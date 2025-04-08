شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف السياحية: إصدار ضوابط لشقق الإجازات إضافة سياحية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام الشاعر رئيس إتحاد الغرف السياحية أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) يعد إضافة قوية ومهمة لصناعة السياحة ، مشيرا إلى أن بيوت الإقامة تعد نمطا سياحيا وفندقيا مهما تعتمد عليه الكثير من الدول السياحية الكبرى حول العالم.

كما أنه يشهد تناميا كبيرا ومتزايدا بمصر منذ سنوات، لكن لم تكن هناك قواعد تنظم الاقامة بتلك الشقق والوحدات مثل باقي الأسواق السياحية الكبرى مما كان يمثل خطرا نظرا لبعد تلك الوحدات عن أعين وضوابط الوزارة.

وأضاف حسام الشاعر أنه ينادي منذ فترة ليست بالقصيرة بضرورة تقنين الإقامة بتلك الوحدات تحقيقا للاستفادة القصوى منها على الدخل السياحي ووضع ضوابط لها حفاظا علي سمعة مصر السياحية وتحقيقا لراحة وسلامة السائحين، وأضاف أنه بصدور قرار وزير السياحة الخاصة بضوابط الإقامة بتلك الوحدات فإنه يضمن تقديم خدمات بجودة متميزة للسائحين المقيمين بها طبقا للضوابط المشددة والمدروسة التي تضعها وزارة السياحة والآثار للخدمات المقدمة للسائحين.

كما أشاد الشاعر بالتيسيرات التي تضمنها القرار لترخيص تلك الوحدات مما يشجع الكثير من المواطنين المالكين بتلك الوحدات للإسراع بترخيصها من وزارة السياحة ليتمكنوا من استضافة السائحين بها طبقا للضوابط التي وضعتها الوزارة، مشيرا إلى أن مثل تلك الوحدات أصبحت تنتشر بغالبية المدن والمقاصد السياحية بمصر من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء وكذلك صعيد مصر وبالطبع في محافظات القاهرة الكبرى.

وشدد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية في تصريحاته على أن هذا القرار يسهم في زيادة الطاقة الفندقية المرخصة بمصر توفيرا لغرف إقامة بمواصفات ومعايير سياحية مبسطة، كما أنه يحد من عشوائية تقديم خدمات للسائحين ويسهم في تعزيز الفائدة المنتظرة من القانون رقم 8 لسنة ٢٢ الخاص بالمنشآت السياحية وترخيصها الذي يسعى لتوفير أكبر قدر من التسهيلات في ترخيص المنشآت السياحية وأماكن الإقامة وتوفير أكبر قدر من الضوابط السياحية بها.