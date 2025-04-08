شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع السفير السويدي تعزيز سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سفير السويد بالقاهرة، داج يولين-دانفيلت، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن بشأن التنمية العمرانية المستدامة وعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسفير داج يولين-دانفيلت، معربًا عن تطلعه لبحث المزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في الملفات المشتركة في إطار المشروعات التي تتولى تنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن التابعة لها.

وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء، إلى عدد من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ومنها المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وما يتم من حجم كبير من الأعمال خصوصًا في مجال البنية التحتية، وفي هذا الشأن أشار وزير الإسكان لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلى، والعمل على تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، مؤكدًا دعم وزارة الإسكان للاستثمار الأجنبي، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال النقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، في نطاق القاهرة الكبرى لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتكامل مع الحافلات السريعة ووسائل النقل المختلفة لخدمة تلك المدن، وربطها بنطاقها العمراني، ودراسة تكامل مختلف وسائل النقل بين المدن الجديدة وبعضها البعض والمحافظات المحيطة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، كما تناول اللقاء سبل التعاون في ملف إعادة تدوير المخلفات وإعداد حلول مبتكرة وذكية فيما يخص التكامل بشأن وسائل المواصلات وبين أماكن الانتظار وعبور المشاة وإشارات المرور.

من جانبه، أعرب سفير السويد بالقاهرة، داج يولين-دانفيلت، عن تطلعة لتقديم الدعم المطلوب لتلك المشروعات، كما أعرب عن تطلعة للتعاون في المشروعات القومية الأخرى، التي تتبناها وزارة الإسكان، والتي تساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة لمصر.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين فريقي العمل بوزارة الإسكان والجانب السويدي لبحث كافة الموضوعات المقترحة ووضع آليات لتعزيز هذا التعاون في مختلف مجالات العمل المشتركة.