شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع ، بارتفاع جماعي للمؤشرات ، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 30583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 38136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13621 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 8804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 12126 نقطة.