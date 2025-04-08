الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:21 ص

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ،  منتصف جلسات الأسبوع ، بارتفاع جماعي للمؤشرات ، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 30583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 38136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13621 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 8804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 12126 نقطة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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